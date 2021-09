Fiocruz prevê entrega de 6 milhões de doses com IFA nacional este ano

De acordo com a Agência Brasil, a previsão de doses produzidas com IFA nacional tem sido ajustada pela Fiocruz conforme avança o processo de transferência de tecnologia e o conhecimento de Bio-Manguinhos sobre o processo produtivo. Ainda no fim de 2020, a projeção chegou a ser de 110 milhões de doses produzidas no segundo semestre de 2021 com IFA nacional.

