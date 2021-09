Fiocruz entrega mais 700 mil doses da vacina AstraZeneca contra Covid-19

De acordo com a Agência Brasil, a Fiocruz ainda tem mais 10 milhões de doses em processo de controle de qualidade. A expectativa da fundação é que o número de doses entregues em setembro chegue a 15 milhões. Ao todo, cerca de 96,5 milhões de doses foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações, sendo 4 milhões as doses produzidas pelo Instituto Serum e importadas prontas da Índia.

