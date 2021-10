Fiocruz entrega 3,9 milhões de vacinas contra a covid-19 ao PNI

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou hoje (30) a entrega de 3,9 milhões de doses da vacina contra covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Segundo a Fiocruz, 50 mil imunizantes ficarão no Rio de Janeiro, e o restante seguirá para o Ministério da Saúde.



Com a remessa de hoje, a fundação contabiliza a entrega de 15,3 milhões de doses ao PNI em setembro. Em todo o ano, já são 107,3 milhões de doses da vacina



Em um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca, a Fiocruz produz, no Brasil, a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford. O acordo do governo brasileiro com o Reino Unido foi anunciado, em 2020, pelo Ministério da Saúde. A previsão é entregar 200,4 milhões de doses para a população em 2021.