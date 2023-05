Fiocruz deve começar a produzir medicamentos para tratar hepatite C

O Farmanguinhos, Instituto de Tecnologia em Fármacos, da Fundação Oswaldo Cruz, deve começar no próximo semestre ou no início de 2024 a produção dos medicamentos Daclatasvir e Sofosbuvir, considerados altamente eficazes no tratamento da hepatite C. Os fármacos serão oferecidos para o SUS, que fará a distribuição para pacientes em tratamento da doença.

Segundo o presidente de Farmanguinhos, Jorge Mendonça, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já concedeu os registros.

As parcerias para a transferência de tecnologia com as indústrias farmacêuticas detentoras dos direitos foram concretizadas no início deste mês, depois de quase cinco anos de tratativas.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais, divulgado em junho de 2022, foram notificados 718.651 casos confirmados de hepatites virais no Brasil entre 2000 e 2021. Destes, 279.872, ou 39%, são referentes a diagnósticos de hepatite C.

O vírus é transmitido pelo contato com sangue contaminado por meio do compartilhamento de agulhas ou de equipamentos de tatuagem não esterilizados.

A maioria das pessoas não apresenta sintomas. Mas, aqueles que desenvolvem podem ter fadiga, náuseas, perda de apetite e amarelamento dos olhos e da pele.

Foto: Agência Brasil