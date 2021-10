Fiocruz defende continuidade no uso de máscaras e comprovante vacinal

Enquanto avançam as iniciativas de flexibilização das regras de enfrentamento ao coronavírus, inclusive com várias cidades abolindo a obrigatoriedade do uso de máscaras, a Fundação Oswaldo Cruz reforça a necessidade desse equipamento de proteção.

Pesquisadores do Observatório Covid-19, da Fiocruz, defendem que o sucesso no controle da pandemia, no atual estágio em que o Brasil se encontra, requer, além de elevada cobertura vacinal , a associação de medidas, como higienização das mãos, distanciamento social, exigência do uso de máscara e de comprovante de imunização.

O Observatório alerta: no momento em que menos de 50% da população está com esquema vacinal completo, é fundamental que o Brasil adote a obrigatoriedade do passaporte vacinal como uma política pública de estímulo à vacinação e proteção coletiva.

Segundo a última edição do Boletim do Observatório Covid-19, ao longo das duas últimas semanas epidemiológicas, vem diminuindo no país a velocidade na queda dos indicadores de letalidade e incidência de novos casos da doença.

Os dados mostram que, em agosto e setembro, houve uma redução média de 2%, por dia, nos casos e óbitos, sendo que os registros de internação e de mortes continuam muito concentrados entre os idosos.

O boletim revela, ainda, que as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos no SUS mantêm-se em patamares baixos em praticamente todos os estados.

Em relação ao alerta para incidência da doença, o Boletim aponta que Brasília permanece na zona de alerta crítico. Vitória e Porto Alegre estão na zona de alerta intermediário. Já Porto Velho e o Rio de Janeiro não figuram mais na zona de alerta para Covid.