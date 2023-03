Fim do intercâmbio de Key e desabafo de Fred: a madrugada do 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os participantes do BBB 23 (Globo) tiveram uma madrugada calma neste domingo (19). Sem festas ou cooler na casa, restaram duas opções a eles: conversar em clima de paz ou dormir. Confira os destaques na noite abaixo.

Key deixa o "La Casa de Los Famosos"

Key Alves, intercambista do "La Casa de Los Famosos", deixou o reality show mexicano na madrugada de hoje. A jogadora de vôlei ficou quatro dias no programa.

Por volta das 3h da manhã (horário de Brasília) de domingo, Key publicou uma foto nos Stories do Instagram, na qual aparece no aeroporto da Cidade do México. "Estou voltando para o Brasil", escreveu.

Fred Desimpedidos disse acreditar ter passado vergonha com Dania Mendez na casa. O jornalista relembrou que achava que mexicana era uma atriz — e que até mexeu na mala dela.

Fred: "Cara, o zíper estava semiaberto, achei que era pra um lado e era pro outro e abriu".

Em um papo com Aline Wirley e Amanda, Bruna Griphao criticou uma fala de Cezar — que afirmou que "todos no Quarto Deserto" são seus alvos.

Bruna: "É confuso para mim. Vai contra o que a gente viu, nas semanas dele com a Marvvila, dele com Alface [Ricardo] o game inteiro. Ele falou que todo mundo do outro quarto é alvo? É estranho. Eu não falo isso de lá. Não são meus alvos".

Marvvila não quer Bruna e Gabriel juntos

Já Marvvila comentou que gostaria que Bruna não ficasse com mais ninguém até o fim da edição — o que inclui deixar Gabriel Santana, que se declarou para a atriz, de lado.

Marvvila: "Tudo o que ela [Bruna] viveu ainda é muito confuso. Então, pra ela, seria bem melhor terminar dessa forma. Agora que ela conseguiu se reerguer, entender que ela se basta".

Fred desabafa sobre sua família

Em conversa com os brothers na área externa, Fred afirmou que "a internet acabou com a sua família". O jornalista se referiu ao relacionamento que teve com a ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Fred: "Às vezes, a conta é muito desproporcional. Às vezes não, na maioria das vezes. Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava [juntos]. Mas, assim, foi a internet que acabou com a minha família".