Filhos e neta de Flordelis deixam cadeia após absolvição

A sentença foi proferida no último dia do julgamento --que começou na manhã de sábado e terminou apenas na manhã do dia seguinte-- e se tornou o mais longo da história do estado do Rio.

Segundo a Folha de São Paulo, Marzy Teixeira e Rayane dos Santos estavam presas no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. André Luiz Oliveira, filho afetivo da pastora, que estava detido na Cadeia Pública Patrícia Acioli, em São Gonçalo, foi solto neste domingo (13), poucas horas após a definição das penas dos envolvidos.

A filha afetiva e uma neta de Flordelis dos Santos de Souza, absolvidas na véspera da acusação de participação na morte do pastor Anderson do Carmo, assassinado a tiros em junho de 2019, deixaram a cadeia na tarde desta segunda-feira (14).

