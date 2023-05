Filho incendeia casa pela terceira vez após mãe recusar dar dinheiro para drogas

A proprietária se feriu com os móveis que foram incendiados, e que filho dela que havia colocado fogo nos sofás porque é usuário de drogas e se revoltou com a recusa dela em lhe dar dinheiro para comprar drogas. A mulher também disse que foi a terceira vez que o filho tenta atear fogo na casa como retaliação pela falta de dinheiro.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a um incêndio, e ao chegar no local, se depararam com dois sofás na varanda da residência sendo consumidos pelas chamas. Os bombeiros apagaram as chamas rapidamente e o fogo não se alastrou.

