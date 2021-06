Filho de goleiro Bruno afirma que quer conhecer pai e já brilha no gramado

“Dia desses, ele me questionou sobre a morte da mãe porque se sente culpado pelo crime. Nunca tinha visto ele se revoltar ou ficar tão abalado. Vi meu neto socar o colchão dele com força... Disse que ele não é culpado de nada. O único culpado nessa história é o pai”, narra Sônia Moura.

O filho do goleiro Bruno, Bruninho Samúdio, tem mostrado interesse de conhecer o pai e s sente culpado pela morte da mãe. As informações foram dadas pela avó da criança, Sonia Moura, ao Jornal Extra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.