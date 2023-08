Filho de Bolsonaro, Jair Renan é alvo de operação no Distrito Federal

Além do filho do ex-presidente, outros homens também são investigado na ação, um deles é Maciel Carvalho, 41, que era instrutor de tiro de Renan e que seria o idealizador e mentor do esquema ilegal.

O filho do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, é alvo de uma operação deflagrada na manhã de hoje (24), no Distrito Federal, contra um grupo suspeito de usar documentos falsos para sonegar impostos e lavar dinheiro por meio de empresas de fachada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.