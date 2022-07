Filha de mulher morta e jogada no Rio Madeira quer sargento na prisão

O suspeito do caso, o policial militar Gilmar Castro, está preso, e confessou que deu um tiro na companheira, e jogou o corpo no rio. O corpo de Bombeiros encontrou a vítima um dia depois.

Uma das filhas de Lindalva Galdino, usou as redes sociais para pedir justiça pela morte da mãe, morta e jogada no Rio Madeira, em Rondônia, no último domingo (3).

