Filha de Flordelis diz que pagou R$ 5 mil por morte do pastor Anderson

Em janeiro, Simone tinha dado a mesma versão à Justiça, em um novo interrogatório. A versão é diferente do que dizem filhos adotivos do casal, que atribuem à Flordelis o plano do assassinato.

A motivação, segundo Simone, foram as constantes investidas sexuais do pastor. Ela teria dado o dinheiro à irmã Marxy Teixeira.

