Filha de Flordelis diz em defesa que casal se amava e irmãos são ingratos

Érika também insinuou que os irmãos que depuseram contra sua mãe estão trabalhando na Prefeitura de São Gonçalo por indicação do filho adotivo da deputada, Misael , que era vereador no município. "Acho uma ingratidão. Na minha opinião como civil, já condenaram ela.", finalizou.

Segundo o IG, Érika foi chamada a depor e negou que as irmãos eram abusadas pelo pastor, mas que não tinha conhecimento sobre o plano de assassiná-lo. Ela disse ainda, que nunca houve desavenças na família, e repudiou a forma como o que caco repercutiu na mídia, bem como o tratamento da polícia no caso.

