Fifa aumenta para 26 o número de convocados para a Copa no Catar

"O número de jogadores que será incluído na lista final será aumentado para pelo menos 23, e no máximo 26", afirmou a Fifa. "No máximo 26 pessoas (até 15 reservas e 11 membros da equipe técnica) poderão ficar no banco durante as partidas".

A Fifa anunciou que seleções nacionais poderão convocar até 26 jogadores para a próxima Copa do Mundo, no Catar.

