Fetichismo: compra e venda de cueca usada viraliza na internet

Esse tipo de venda não faz parte do objetivo da plataforma, que pretende oferecer soluções de consumo colaborativo. A Enjoei afirmou, em nota, que a comercialização de roupas íntimas usadas e a publicação de fotos com conteúdo obsceno na plataforma são práticas proibidas.

A venda, no entanto, é a deixa para que a conversa com possíveis compradores ganhe conotação sexual. Nos comentários, alguém pergunta: "personaliza?". E a resposta é "sim". A "personalização", no caso, é uma forma de dizer que a cueca será enviada com fluidos, como esperma e suor, a gosto do cliente.

Segundo Uol, os preços variam de acordo com o tempo de uso das peças e o estado de conservação. É possível comprar uma cueca usada e com suor por até R$ 50. A prática pode ser considerada fetichismo.

