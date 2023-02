Festa no BBB 23 tem brigas, choro e fofocas maldosas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa desta sexta-feira (10) do BBB 23 foi recheada de conversas paralelas sobre jogos, atritos, ciúmes e choros. Xand Avião, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Nattanzinho se apresentaram no início da noite, mas logo depois, o clima começou a esquentar entre os participantes.

RESUMO DO QUE ACONTECEU NA NOITE

Com a ideia fixa que Larissa gosta de Gustavo, Key Alves continua reclamando da sister para o namorado. "Ela não tá me respeitando. Palhaçada. Tá pensando que ela é quem?", critica para cowboy.

No Quarto Deserto, Bruno Gaga chorou por estar emparedado e foi consolado por MC Guimê: "Você tem uma luz única. Não deixa o povo te julgar. Você é f*da. Se Deus quiser você vai voltar desse paredão e isso vai te fortificar." Logo depois Sarah também deixou a festa chorando.

Fred se irritou com a desanimação e o "chororô" e reclamou com Bruna Griphao e Cara de Sapato. "Tá um clima de bosta. Gaga chorando, Sarah chorando, Key p*ta...A galera tá no BBB e eu tô na Fazenda. Tô no bagulho errado."

O clima ficou tenso também entre Paula e Ricardo na cozinha. Os dois se desentenderam após a sister contar ter se sentido pressionada por ele a lhe dar o colar do Anjo caso ganhe a prova. A discussão entre os dois começou após Paula afirmar que, caso vença a prova, não sabe se protegerá Ricardo ou Amanda.

Após voltar do último paredão, parece que Cezar teve sua autoestima recuperada e está colocando as "asinhas" para fora. Em uma conversa com Key e Gustavo, ele criticou o grupo do Quarto Deserto e não poupou nos adjetivos maliciosos: "Aquilo não é um grupo, é uma falta de respeito generalizada, eles são uns escrotos, não se respeitam [...] Aline, para mim, não faz nada, ela é um picolé de chuchu."

O conflito entre Cara de Sapato e Gustavo também marcou a madrugada. O lutador disse para Cristian que ficou decepcionado com o cowboy e desabafou: "A gente já tinha conversado antes. Ele era meu VIP. [...] Fiquei triste porque a gente tinha conversado uma parada, eu tinha entendido até a dele.[...] E ele falou pra mim que eu era tipo uma prioridade. Aí eu fiquei tristão porque foi mais uma decepção, porque, por exemplo, eu deixaria de colocar pessoas do meu grupo."

Pelas costas, Gustavo chamou o lutador de interesseiro e disse para Key e Cezar que também estava decepcionado com o brother.

Mais tarde, Amanda conversou com Gustavo e tentou aproximar os dois. Na cozinha, ela levou a informação para Cara de Sapato e pediu para os dois tentarem se entender no sábado: "Ele gosta muito de você. Amanhã vocês conversam. Não gosto de te ver assim, tá?"