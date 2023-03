Felipe Prior critica repescagem e se oferece para entrar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O arquiteto Felipe Prior, participante do BBB 20, criticou a repescagem que será realizada no BBB 23. Em publicações nas redes sociais, com forte aceitação dos internautas, o ex-jogador criticou a estratégia de recrutar antigos participantes desta edição do reality e atingiu os Trending Topics do Twitter.

"Vou ter que aturar o chato do Fred de novo. Mano, o Boninho errou feio nessa. Não existe voltar pro jogo. Tá parecendo 'A Fazenda', que o cara sai, aí entra o primo com uma picanha pra fazer entre amigos. Boninho, se quiser eu entro com uma Argentina pra fazer pro pessoal da xepa", escreveu ele, em um primeiro post.

A seguir, Prior fez uma sugestão ousada ao programa: "Podiam colocar as mães dos participantes. Ia ser legal pra render mais. Ou cada um escolhe um amigo pra entrar junto. Tão sem criatividade. Vão colocar os mesmos que o Brasil tirou. Ah mano, imagine paredão em 2020 com 1,5 bilhão e e eu volto".

Prior foi eliminado do BBB 20 no Paredão com a maior votação da história do reality, com 1,5 bilhão de votos totais, em disputa contra Manu Gavassi.