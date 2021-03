Felipe Neto cria movimento para defender quem criticar governo Bolsonaro

O YouTuber Felipe Neto, criou um na sexta-feira (19), um movimento para defender gratuitamente pessoas que se opõem e fazem críticas ao governo do presidente Bolsonaro.

De acordo com o empresário, o movimento ‘Cala Boca Já Morreu’, foi formado através da união dele e de mais quatro escritórios de advocacia. O intuito do movimento é defender gratuitamente toda e qualquer pessoa no cenário nacional que venha a ser perseguida, que seja alvo de qualquer ato de abuso de autoridade contra a liberdade de expressão.

Felipe usou o exemplo do jornal O Tempo, que noticiou que 25 pessoas foram procuradas pela PF em Uberlândia (MG), por postagens onde falam mal do presidente, e de outra notícia que em Brasília (DF), quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal, devido a um cartaz contra o presidente.

“Caso você seja vítima, de qualquer ato descrito aqui, entre no site: www.calabocajamorreu.com.br”, disse o influenciador.

Investigação Suspensa

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a investigação por crime de segurança nacional contra Felipe Neto após o influenciador chamar o presidente Bolsonaro de genocida, por causa da postura do governo em relação à pandemia.. A invetigação foi suspensa, pois de acordo com a juíza Gisele Guida de Faria, a Polícia Civil não tem competência para investigar o caso, que deve ser atribuição da Polícia Federal. Além disso, de acordo com a própria Lei de Segurança Nacional, "a apuração só poderia ter sido iniciada por requisição do Ministério Público, de autoridade militar responsável pela segurança interna ou do ministro da Justiça”. Em vez disso, a solicitação de investigação partiu do filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro.