Feirão Limpa Nome do Serasa oferece até 99% de desconto em dívidas

O Serasa realiza nova campanha de contos para quem está com o nome sujo na praça. Por meio dela, é possível quitar as dívidas com até 99% de desconto e ainda parcelar o pagamento.

As negociações podem ser feitas diretamente na página da instituição no ainda por meio do aplicativo do Serasa no celular, por WhatsApp ou através de ligação gratuita pelo 0800 591 1222.

O atendimento presencial também é possível, mas nesse caso, será feito em unidades dos Correios. Vinte e quatro empresas aderiram a campanha, são elas: Ativos, Atlântico, Avon, BMG, Bradesco, Calcard, Casas Bahia, Claro, Colombo, Crediativos, Credsystem, Digio, Hoepers, Itapeva, Itaú, MGW, Pernambucanas, Ponto Frio, Recovery, Renner, Riachuelo, Tribanco, Vivo e Zema.