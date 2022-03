Feirão Limpa Nome da Serasa termina nesta quinta

Mais de 65 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil, segundo a Serasa. Antes de ter o CPF inscrito nas entidades de proteção de crédito, geralmente o consumidor recebe um alerta da loja ou banco onde é devedor, avisando que o nome será incluído no cadastro de inadimplentes caso o débito não seja quitado.

Segundo a Agência Brasil, a advogada especialista em direito do consumidor Patrícia Pereira de Andrade explica quais complicações o consumidor com o cadastro negativado pode passar: "Inúmeros transtornos, principalmente em relação a dificuldades dela conseguir financiamento de carro, empréstimo no banco, fazer cartão de créditos, impossibilitar a pessoa de abrir um crediário em lojas ou até entrar em consórcios."

A verificação da situação do CPF pode ser feita de graça pela internet no site do SPC Brasil ou na página da Serasa.

Uma vez que o cadastro esteja negativado, o consumidor pode tentar negociar o débito. Até 31 de março, é possível fazer isso no Feirão Limpa Nome Emergencial da Serasa.

São oferecidos descontos de até 99% do valor total da dívida.

Para mais informações, acesse feiraolimpanome.com.br. ou ligue para 0800 591 1222.