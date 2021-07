Feirão Digital da Casa Própria com venda de 180 mil imóveis termina hoje

A Caixa Econômica encerra neste domingo (4), o Feirão Digital da Casa Própria, que oferece imovéis novos e seminovos com condições especiais de financiamento.

Tem imóvel financiado em até 100%. No total, são ofertadas 180 mil propriedades entre casas e apartamentos em todo o país. Para conferir onde eles estão e os valores, os interessados podem fazer uma simulação pela plataforma online do banco e por meio do aplicativo Habitação Caixa.

Entre as vantagens do Feirão estão o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Além disso, para fechar a compra basta apenas apresentar documento oficial de identificação e comprovante de renda atualizado. Também há oferta de imóveis na planta e já construídos.