Fazendeiro é preso por mandar matar amigo corretor para não pagar comissão

O fazendeiro Renato Souza, 55, foi preso por suspeita de mandar matar o amigo, Wellington Freitas, 67, que era corretor de imóveis, para não pagar a comissão após a venda de uma propriedade no valor de R$ 300 mil. O crime ocorreu em Rio Verde (GO).

Além do fazendeiro, outras quatro pessoas foram presas por participar do crime. Wellington estava desaparecido e foi encontrado carbonizado pelo próprio filho após o rastreador do carro indicar o local por onde havia passado.

Segundo a polícia, Renato confessou a motivação do crime e que pagou R$ 150 mil pela morte do amigo, que foi enforcado com uma corda e ainda estava vivo quando teve o corpo incendiado.

"A vítima e o mandante eram muito amigos e a venda da fazenda [de Renato] foi feita por 300 milhões. A comissão seria de 5% a 7%. Normalmente, ela poderia chegar a 21 milhões, mas eles fizeram o acordo de fechar em 8 milhões. Em determinado momento, o mandante quis pagar apenas quatro milhões e descontar alguns valores decorrentes de dívidas que ele achava que a vítima tinha com ele. Isso gerou desentendimento. Eles partiram para um processo judicial e a inimizade passou a reinar, inclusive, com ameaças entre as partes", contou o delegado Adelson Candeo ao Uol.