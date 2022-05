Fazendeiro é condenado a 64 anos de prisão por assassinato de 3 auditores em Unaí

Antério é acusado pelo Ministério Público Federal de ser mandante do crime, ao lado do irmão Norberto Mânica. Em 2015, eles foram condenados pelo crime de quádruplo homicídio, triplamente qualificado por motivo torpe, mediante pagamento de recompensa em dinheiro e sem possibilidade de defesa das vítimas.

O Tribunal do Júri Federal condenou nesta sexta-feira, 27, o ex-prefeito e fazendeiro Antério Mânica pelo assassinato, em janeiro de 2004, de três auditores fiscais e de um motorista do Ministério do Trabalho na "Chacina de Unaí", na zona rural da cidade mineira, no noroeste do Estado. Mânica pegou 64 anos de prisão, em regime inicial fechado, mas vai poder recorrer da decisão em liberdade.

