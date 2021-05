Favorita, Júlia Gama está entre as finalistas ao Miss Universo; veja vídeo

A gaúcha, Júlia Gama, de 28 anos, conquistou a vaga no TOP 5 do Miss Universo, na noite deste domingo (16), durante a cerimônia que ocorre na Flórida, nos Estados Unidos.

A Miss Brasil desfilou com um vestido que apostou no preto brilhoso e na abertura lateral. Ela, que é embaixadora do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, falou de suas atuações filantropas.

Confira TOP 5;

Miss México - Andrea Meza

Miss Índia - Adline Castelino

Miss Brasil - Julia Gama

Miss República Dominicana - Kimberly Jimenez

Miss Peru - Janick Maceta del Castillo

