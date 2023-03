Fãs de La Casa de Los Famosos fazem mutirão para eliminar Fred

Logo após entrar na casa, Fred ficou desconfiado da origem de Dania e chegou a mexer nos pertences dela, sem autorização. Com as imagens desses momentos, internautas iniciaram uma combinação de votarem contra o jornalista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vale tudo no jogo de torcidas do BBB 23. Nas últimas horas, após a formação do Paredão neste domingo (19), mexicanos fizeram um mutirão declarado contra Fred -que enfrenta a berlinda contra Domitila e Gabriel Santana. Impulsionada por perfis que acompanham o La Casa de Los Famosos, a campanha foi criada após algumas atitudes suspeitas de Fred contra Dania Mendez, a jogadora do reality mexicana que esteve no BBB na semana passada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.