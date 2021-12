Farmacêutico mata esposa e sogra a facadas após fazê-las reféns

Na casa, também estavam a filha do casal, de 4 anos, e o irmão de Isabela, de 15 anos, que conseguiram fugir no momento em que a briga começou. Quando a polícia chegou no local, Daniela já estava sem vida, e Isabela ainda estava nas mãos de Felipe.

O farmacêutico Felipe Renovato, 28, foi preso em flagrante após matar a esposa e sogra, identificadas como Isabela Rosa Renovato, 23, e Daniela Rosa, 43, após esfaquear e manter as duas reféns na residência do casal nesta quarta-feira (1º), em Sorocaba, interior de São Paulo.

