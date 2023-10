Fantasiado de super-herói, homem invade casa e ataca morador

De acordo com o Pol, a PM foi acionada, e durante buscas nas proximidades, encontraram o agressor fantasiado uma faca e uma tesoura, além de um "cinto de utilidades" com diversos "batarangues" de metal (bumerangues usados como armas pelo personagem dos quadrinhos Batman).

Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que acordou com um barulho, e logo foi agredido com uma barra de ferro. Ambos entraram em uma luta corporal e o suspeito fugiu.

