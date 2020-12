Família morre ao ser arremessada de carro após colisão com caminhão em MG

Uma família com cinco pessoas que viajavam em um carro morreu nesta sexta-feira (25) ao colidir com um caminhão na rodovia BR-135, em Montes Claros, Minas Gerais. Entre as vítimas está uma menina de 11 anos.

O motorista do caminhão contou que o carro invadiu a contramão e ele não teve tempo de evitar o choque. Os quatro passageiros foram arremessados do veículo e o motorista ficou preso às ferragens.

Todas as vítimas ficaram completamente desfiguradas na tragédia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária os mortos foram identificados como: Vanete Ramos da Cunha, 38, Gilvan Brito Silva, 32, Adevaldo de Jesus Souza, 37, Vinicius Ramos Cunha, 19, e a irmã dele, Maria Eduarda Ramos Souza, 11.

A família tinha saído de Itapecerica da Serra, em São Paulo e seguia para a Bahia.