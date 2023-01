Família de Gabriel do BBB 23 se manifesta sobre atitudes do participante dentro da casa

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Após a edição de domingo do BBB 23, onde Gabriel Tavares foi alertado pelo apresentador Tadeu Schmidt sobre o comportamento agressivo que ele estava tendo com Bruna Griphao, os familiares e a equipe que administram as redes sociais do modelo se pronunciaram e pediram "desculpas" pelas atitudes do brother.

O perfil oficial dele publicou uma nota nas redes sociais e disse que, quem o conhece, sabe a "índole e o tamanho gigante do coração" dele. "Nós, família, amigos, administradores e seguidores pedimos desculpas pelas brincadeiras e falas do Gabriel. Esperamos que o recado de de ontem, feito pela produção, sirva para reflexão e aprendizado de ambas as partes, dentro e fora da casa", postou.

Durante a participação no confessionário na manhã de hoje, o brother disse que ontem foi a pior noite de sua vida e pediu desculpas para Bruna, para a família dela e para todas as mulheres que já passaram por uma situação parecida, alegando que o comportamento não era da sua índole.