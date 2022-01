Falésias em praia do Nordeste correm risco de desabamento

Mais falésias no Nordeste podem desabar! O alerta foi feito pela prefeitura de Cairu, na Bahia, e foi reforçado após o período de fortes chuvas no estado. O geólogo Carlos Uchôa, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (BA), diz que as falésias são paredões de frente para o mar formados por materiais que absorvem muita água. E que na Bahia, além de Cairu, a região da Costa do Descobrimento também tem esse tipo de formação geológica. Segundo ele, com a quantidade de chuvas atual, cresce também o risco de desabamento das falésias nesses locais. De acordo com a prefeitura de Cairu, a Defesa Civil do Estado já havia feito um estudo na região de Morro de São Paulo (BA) apontando o risco de desabamento. E desde então, as áreas foram sinalizadas, e os técnicos do município vêm monitorando o caso. O secretário do desenvolvimento sustentável de Cairu, Ivan Amorim, informou que uma consultoria especializada em geologia foi contratada para fazer um estudo em todo o território de Morro de São Paulo. E as áreas receberam uma classificação de acordo com o risco de desabamento das encostas. Há trechos de Morro de São Paulo onde há, inclusive, condomínios residenciais que ficam perto das falésias. E como é um tipo de terreno que pode apresentar instabilidade por causa das chuvas, quem mora, ou trabalha nessas áreas, já foi informado sobre os riscos.

