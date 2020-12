Falésia que matou família volta a desabar na Praia da Pipa

As falésias que desabaram e mataram uma família inteira na Praia da Pipa no Rio Grande do Norte, voltou a desmoronar nessa quinta-feira (3), exatamente no trecho da Baía dos Golfinhos, onde a tragédia ocorreu.

Por sorte, não havia ninguém no local no momento, pois a praia já estava interditada. Na segunda-feira (30), a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Tibau do Sul tinha registrado outro desabamento.

Todos os estabelecimentos que ficam nas proximidades também foram fechados por questões de segurança. Hugo Pereira, 32, Stela Souza, 33, o bebê Sul Souza e o cachorro da família morreram soterrados depois que parte da estrutura das falésias despencou sobre eles. As vítimas aproveitavam o dia de folga no local e morreram na hora.