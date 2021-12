Facebook recebe multa milionária após ficar 6 horas fora do ar no Brasil

De acordo com o Procon de São Paulo, responsável pela ação, o problema afetou mais de 91 mil consumidores brasileiros do Facebook, mais de 90 mil do Instagram e mais de 156 mil do WhatsApp.

A empresa responsável pelas redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp foi multada em mais de R$ 11 milhões por má prestação de serviço após ficar 6 horas fora do ar no dia 04 de outubro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.