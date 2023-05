Facebook é condenado a indenizar usuários que tiveram conta hackeada

A 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve decisão que condenou o Facebook a indenizar usuários vítimas de estelionato em rede social. A decisão fixou a quantia de R$ 4 mil por danos morais, a ser paga à primeira autora, e R$ 1,2 mil a título de danos materiais, a ser paga ao segundo autor. Leia mais em Amazonas Direito.

