Facchin concede regime semiaberto ao ex-deputado Geddel Vieira

De acordo com a Agência Brasil, o ex-deputado após ser flagrado pela Polícia Federal com R$ 51 milhões dentro de caixas e malas em um apartamento em Salvador ligado ao ex-deputado, em 2017.

“Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo e comprovado o recolhimento do valor definido a título de multa penal, defiro a Geddel Quadros Vieira Lima a progressão ao regime semiaberto”, diz trecho da decisão do ministro.

