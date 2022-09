Exército suspende autorização para armas restritas a caçadores e colecionadores

O Exército suspendeu a autorização de compra de armas de uso restrito a caçadores, atiradores e colecionadores (CACs), com base na decisão do ministro Edson Fachin do STF (Supremo Tribunal Federal).

Na decisão de Fachin, do último dia 5, foi determinado restrições sobre o número de armas que podem ser obtidas pelos CACs, alegando o alto risco de violência política durante a campanha eleitoral.

"A medida cautelar proferida na ADI 6.139 suspendeu as autorizações para aquisição de armas de uso restrito, que não se destinem ao interesse da Segurança Pública ou da Defesa do Estado", disse a Força, em nota.

As ações de Fachin serão julgadas no plenário virtual do Supremo a partir desta sexta-feira (16).