Exército abre investigação contra Pazuello após ato com Bolsonaro

O ato pró-Bolsonaro ocorreu dias depois de Pazuello ter sido ouvido na CPI da Covid-19 que apura a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia.

De acordo com o G1, Pazuello violou o regulamento do Exército ao "Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária." Além disso, o ex-ministro descumpriu as medidas de prevenção contra a Covid-19 ao aparecer sem máscara e provocar aglomeração durante o evento com o presidente.

O Exército abriu processo disciplinar contra Pazuello por transgressão militar após o ex-ministro da saúde participar de ato com o presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (23), no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.