Executivos do Banco Master são soltos com uso de tornozeleira eletrônica

Por Portal Do Holanda

29/11/2025 20h24 — em
Brasil


Foto: Reprodução

O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos neste sábado (29), após decisão expedida pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. A mesma determinação judicial beneficiou outros quatro executivos da instituição financeira que haviam sido detidos no contexto da Operação Compliance Zero, deflagrada na última semana para investigar um suposto esquema ilícito. A saída de Vorcaro e dos demais investigados foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A liberdade dos cinco executivos, no entanto, não é plena. A decisão do TRF da 1ª Região impôs uma série de medidas restritivas que deverão ser rigorosamente cumpridas enquanto as investigações da Operação Compliance Zero prosseguem. Como condição principal para a soltura, Vorcaro e os demais investigados terão de utilizar tornozeleira eletrônica, um dispositivo de monitoramento que visa garantir o acompanhamento de seus deslocamentos. Além disso, outras restrições foram impostas, visando evitar a interferência nas apurações e o risco de fuga durante o curso do processo legal.

Daniel Vorcaro havia sido transferido para o CDP 2 de Guarulhos na última segunda-feira (4), após passar dias na custódia da Polícia Federal na capital paulista. Sua saída da unidade prisional neste sábado já ocorreu com a instalação da tornozeleira eletrônica, confirmando o imediato cumprimento das determinações do Tribunal. A Operação Compliance Zero mira desvendar o suposto esquema financeiro e a decisão judicial representa um novo capítulo na investigação, permitindo que os executivos respondam ao processo em liberdade, mas sob estrito monitoramento e vigilância da Justiça.

