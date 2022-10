Ex-The Voice diz ter participado de orgia lésbica para descobrir se gosta de mulher

A cantora Becky Hill, que participou da versão britânica do reality musical "The Voice", em 2012, revelou durante entrevista, que chegou a fazer sexo grupal lésbico, para descobrir sua sexualidade.

Segundo o Uol, Becky confessou que mesmo estando noiva de Charlie Gardner, não se considera heterossexual e acredita que se encaixa em algum meio termo da sigla LGBTQIA+, já que diz ter um grau indefinido de atração por mulheres.

"Minha primeira experiência com mulher foi quando eu tinha 17 anos. Lembro que minha mãe havia me dito, quando eu tinha 14 anos: 'toda mulher gosta de outra mulher'. Eu pensava: 'sim, acho que gosto de outras mulheres', mas não sabia em que nível eu gostava", relatou em declaração reproduzida pelo The Sun.

Becky falou sobre uma experiência grupal lésbica. "Acabei indo a uma orgia só para garotas porque queria descobrir - e saí ainda sem saber! Fiquei pensando: 'eu gostei disso?' Saí e ainda não sabia a resposta […] Acho que bissexualidade é se apaixonar por um homem ou uma mulher, mas não me vejo me apaixonando por uma mulher. Desde que disse: 'acho que sou queer', eu realmente descobri meu poder sexual estando no palco." finalizou.