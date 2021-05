Ex-presidente da Pfizer afirma que oferta de vacinas foram feitas em agosto

Ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo, disse durante depoimento nesta quinta-feira (13) na CPI da Covid, no Senado, que as primeiras ofertas de vacinas ao Brasil foram feitas em agosto de 2020.

"Começamos as reuniões em maio e junho. Foram reuniões iniciais e exploratórias. Como resultados, no mês de julho, fornecemos uma expressão de interesse, em que resumimos as condições do processo que a Pfizer estava realizando em todos os países no mundo", explicou.

"Tivemos outras reuniões no mês de agosto. Em 6 de agosto, o ministério manifestou interesse. Em 14 de agosto, oferecemos nossa primeira oferta de 30 milhões de doses e de 70 milhões de doses. O cronograma de entrega era o final de 2020 e início de 2021".

"Em 26 de agosto, fizemos uma terceira oferta (por 30 e 70 milhões de doses), mas tínhamos conseguido mais doses para o final de 2020".

Ele ressaltou ainda que as negociações foram feitas com o Ministério da Saúde.