Ex-prefeito e primeira-dama de Tamandaré são condenados a indenizar família do menino Miguel

O magistrado justificou sua decisão argumentando que a mãe e a avó merecem ser compensadas tanto pela perda do menino quanto pelo fato de terem trabalhado durante a pandemia de COVID-19. Na sentença, o juiz reconheceu que os empregadores permitiam a presença da criança no local de trabalho da mãe, assumindo assim o risco de possíveis danos à integridade de Miguel.

Segundo o Uol, no veredito emitido em 6 de setembro, o juiz João Carlos de Andrade e Silva determinou que os réus deverão pagar uma indenização de R$ 2.010.000 a Mirtes Renata Santana e a sua mãe, Marta Maria, que é avó de Miguel, a título de danos morais. O valor será dividido igualmente entre as duas partes.

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferiu uma condenação contra Sérgio Hacker Corte Real e Sari Mariana Costa Gaspar, que são ex-prefeito e ex-primeira dama de Tamandaré (PE), respectivamente, e estiveram envolvidos na trágica morte do menino Miguel no Recife em junho de 2020.

