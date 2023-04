Ex-pastor é condenado por abusar e queimar filho e enteado ainda vivos

O ex-pastor Georgeval Alves Gonçalves foi condenado nesta quarta-feira (19), a 146 anos e quatro meses de prisão por abusar, torturar e matar o filho e enteado, no Espírito Santo. O crime aconteceu em 2018.

A morte das crianças completa cinco anos nesta sexta (21), véspera dos cinco anos do crime.

Relembre o crime

Inicialmente, a notícia foi dada como acidente doméstico, onde um apenas o quarto das crianças pegou fogo. No entanto, a perícia encontrou vestígios de sangue pela residência.

A Polícia Civil constatou que o ex-pastor não apresentava lesões de quem teria tentado socorrer duas crianças em um fogo intenso, o que já levantou suspeitas, já que ele estava em casa naquele momento.

Após quase um mês de investigação, a Polícia constatou que o pastor estuprou, agrediu e queimou o filho e o enteado vivos.

"Com as duas vítimas ainda vivas, porém desacordadas, o investigado as levou até o quarto, as colocou na cama e ateou fogo nas crianças, fazendo com que elas fossem mortas com o calor do fogo", explicou o delegado responsável pelo caso, André Jaretta.

A mãe das crianças chegou a ser presa por omissão, mas teve a liberdade concedida e o processo contra ela foi arquivado.