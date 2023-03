Ex-padrasto é preso suspeito de estuprar e transmitir HIV para enteada de 8 anos

Exames confirmaram que a menina foi abusada e que foi contaminada pelo vírus. A mãe dela não foi contaminada e se separou do suspeito após descobrir o crime. "A gente vai indiciá-lo também por lesão corporal gravíssima, além do estupro de vulnerável", disse Veloso.

Conforme o delegado André Veloso, a criança começou a ter um mau desempenho na escola. "A menina começou a ter rendimento muito baixo no colégio, ficar chorando e aérea demais. Foi feito relatório psicológico da criança. Uma vez, quando a menina foi violentada, o padrasto chegou a jogar as roupas dela fora porque tinha sangue", disse.

