Ex não aceita fim de casamento e agride mulher com tijolada

De acordo com os policiais, o homem teria arremessado um tijolo contra a vítima, uma jovem de 20 anos, por conta de ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento. Esse não seria o primeiro caso de violência doméstica por parte do agressor.

Por não aceitar o fim do casamento, um homem agrediu sua ex-esposa com uma tijolada durante esse final de semana, em Vilhena/RO. O caso de violência doméstica foi denunciado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), conforme o G1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.