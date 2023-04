Ex-namoradas de brasileiro que agrediu surfista americana revelam novas agressões

O surfista brasileiro JP Azevedo, flagrado agredindo uma surfista norte-americana em uma praia de Bali, na Indonésia, na semana passada, voltou a ser acusado de espancar mulheres.

Após a ex-namorada, Carol Braga, trazer à tona que foi parar no hospital com traumatismo craniano depois de ser agredida por JP enquanto namoravam em 2019, outras duas exs também denunciaram o atleta à imprensa.

Uma delas foi a psicóloga Flora Gomes, que relatou que foi agredida com um "pedalaço" na barriga enquanto estava com amigas em um estabelecimento.

“Estava com as minhas amigas e ele chegou transtornando me ameaçando, pegou uma cadeira e disse que ia me matar. Me levantei e fui até ele, dei um tapa no rosto dele: ‘Por favor, para o que está fazendo’, para ver se ele voltava. E aí ele pegou, voltou três passos. Tinha uma escada, ele subiu a escada, pegou um impulso e me deu um pedalaço na barriga. Eu voei e bati com a nuca no banco”, disse em entrevista o programa Fantástico, da Globo.

Uma outra mulher, que preferiu não divulgar sua identidade, contou ao mesmo programa que foi agredida física e verbalmente várias vezes durante os três anos em que manteve um relacionamento com JP.

“Tive uma relação com ele durante quase três anos. Lembro de vários momentos que ele atirava coisas, ele chegou a quebrar quatro celulares nesse período todo. Ele me batia, me empurrava, diversas vezes me chutou, me agrediu”.

Ela tem três medidas restritivas contra ele. Após a repercussão da agressão contra a américa Sara Taylor e a amiga dela, JP perdeu o patrocinador e foi denunciado à polícia da Indonésia.

O amigo dele, Adriano Portela, que também teria participado da agressão também foi denunciado.