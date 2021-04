Ex-namorada afirma que Dr. Jairinho agrediu a ela e ao filho pequeno

Nesta sexta-feira (16) a ex-namorada de Dr. Jairinho, Débora Melo Saraiva, prestou o seu segundo depoimento na 16ªDP (Barra da Tijuca), e dessa vez afirmou que ele a agrediu e agrediu o seu filho pequeno durante o relacionamento dos dois, que começou no final de 2014 e durou 6 anos, terminando após ela descobrir que o vereador estava com Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.