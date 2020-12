Ex-ministro Osmar Terra recebe alta após 12 dias internados com Covid-19

O ex-ministro da Cidadania Osmar Terra deixou o hospital na manhã de hoje (4), em Porto Alegre, depois de passar 12 dias internados com Covid-19. Terra teve complicações em seu quadro de saúde e por isso precisou ser internado no último dia 22 de novembro.

O deputado federal ficou aos cuidados do Hospital São Lucas e evolui consideravelmente nos últimos dias. Hoje Osmar voltou para casa e por meio do seu perfil no Twitter, agradeceu o carinho e apoio popular durante o tratamento contra a doença.