Ex-ministro João Sayad morre aos 75 anos

No governo de José Sarney, ele ocupou a pasta do Planejamento entre 1985 e1987, e participou da elaboração e implementação do Plano Cruzado.

De acordo com o G1, Sayad estava internado no hospital Sírio Libanês desde segunda (30) tratando de um câncer diagnosticado em 2008.

João Sayad morreu neste domingo (5) aos 75 anos, em São Paulo. Ele foi ex-ministro do Planejamento no governo Sarney e professor de economia da Universidade de São Paulo (USP)

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.