Ex-ministro Fabio Wajngarten depõe na CPI e explica acusações contra MS

O ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fabio Wajngarten fala hoje à CPI da Covid e deve explicar porque em apontou a “incompetência” do Ministério da Saúde como principal causadora do atraso e problemas na compra da vacina.

A declaração foi feita em entrevista à revista Veja. Na ocasião, Fabio já havia deixado o Governo atual, onde atuou por dois anos no cargo de secretário:

"Incompetência e ineficiência. Quando você tem um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia apoiando uma negociação que envolve cifras milionárias e do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é isso que acontece", afirmou Wajngarten à revista.

Ele disse ainda que tem documentos que comprovam o fato. Por conta disso, ele entrou na lista de convocados da Comissão e também deve prestar esclarecimentos sobre as orientações errôneas do Governo no tocante ao uso de máscaras e isolamento social realizadas na gestão dele.