Ex-ministro Anderson Torres deve depor hoje à PF

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve prestar depoimento, nesta segunda-feira (08), à Polícia Federal sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante as eleições de 2022. Ele está preso desde janeiro por suspeita de omissão nos atos golpistas enquanto era secretário de Segurança do DF.

