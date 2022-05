Ex-governador do RJ, Sérgio Cabral deve ser transferido hoje para prisão de segurança máxima

A defesa do ex-governador negou que ele tenha recebido regalias no presídio.

"Nesse momento que os fiscais entraram na galeria, eu vi que havia uma porta ao lado e, antes de eu entrar, eu vi esse policial que é preso recebendo uma sacola verde. Quando ele me viu, ele ficou sem ação e jogou a sacola por cima da cerca. Mas acho que ele se assustou e não jogou com tanta força. Ela caiu dentro da unidade. E ao lado dessa área onde se encontrava esse policial, nós vimos, nas filmagens, que só se encontravam o senhor Sergio Cabral e o coronel Claudio. Então há um indício de que esse material fosse deles", diz trecho da decisão do juiz Marcelo Rubioli, que determinou a transferência de Cabral para uma unidade de segurança máxima.

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral deve ser transferido, nesta segunda-feira (02), de volta para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Ele está preso na Unidade Prisional da PM, no entanto, uma fiscalização encontrou dois celulares, mais de R$ 4 mil em dinheiro e vários cigarros de maconha.

